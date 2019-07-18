جامعة الفيوم تحصد المركز 17 محليا وفقا لتصنيف ويبوميتركس الأسباني

حصلت جامعة الفيوم على المركز 2050 من بين 5011 جامعة على مستوى العالم، بفارق 212 مركزًا عن الإصدار السابق (2262)، في تصنيف ويبوميتركس العالمي للاستشهادات المرجعية للجامعات الأكثر جودة لإصدار يوليو 2019.

وحصلت جامعة الفيوم على استشهادات بلغ عددها 27401 بفارق 10994 عن الإصدار السابق الذي بلغ 16407.

وعلى المستوى المحلي، فقد احتلت الجامعة المركز 17 بين 20 جامعة مصرية حكومية، والمركز 20 بين 34 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف ويبوميتركس هو تصنيف عالمي للجامعات متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية وهو يتبع أحد أهم المراكز البحثية بإسبانيا، ويعتمد هذا التصنيف في تقييمه على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية .