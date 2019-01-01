إعدام قتلة السائحتين الإسكندنافيتين في المغرب

أصدرت محكمة مغربية اليوم الخميس، حكما بالإعدام على ثلاثة متهمين بتهمة قتل سائحتين إسكندنافيتين العام الماضي ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية..

وقالت صحيفة الصباح المغربية، إن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قضت اليوم الخميس، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز في ديسمبر 2018.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم: "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".

وقضت المحكمة بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين وهم عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي.

كما حكمت المحكمة على عبد الرحمن خيالي بالسجن المؤبد، وكلا من عبد الكريم خمايج وهشام نزيه وبلعابد نورالدين بالسجن لمدة 30 سنة سجنا نافذا، وقضت بالسجن لمدة 25 سنة سجنا نافذا على كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعابتي، الزغاري العاقل، بينما نال سعيد توفيق، وديمان أمين، وفرياط عبد العزيز، والمتهم السويسري كيفين زولير، 20 سنة سجنا نافذا.

وقضت المحكمة على أيوب الشلاوي بالسجن 18 سنة سجنا نافذا، وعلى بقية المتهمين: عبد السلام الإدريسي، ومحمد شاقور، ورشيد الوالي، بـ15 سنة سجنا، وخفضت العقوبات في حق محمد بوصالح إلى 12 سنة سجنا نافذا، وثمانية سنوات في حق نورالدين الكهيلي، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. أما المتهم سعيد خيالي، فقضت المحكمة في حقه بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وحكمت على عبد الله الوافي بـ5 سنوات، بحسب موقع هسبرس .