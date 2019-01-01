عمان تبحث مع الأمم المتحدة والنرويج التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع بالمنطقة



بحث وزير التجارة والصناعة العماني، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، الدكتور علي بن مسعود السنيدي، اليوم الخميس، مع رئيسة الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالوضع السياسي والإنساني في الشرق الأوسط.

وأشادت رئيسة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- خلال اللقاء، بدور السلطنة الإيجابي والفاعل التي تقوم به تجاه هذه الأوضاع.

وفي السياق ذاته.. بحث السنيدي مع وزير التعاون الدولي النرويجي داغ جي أولستين، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السلطنة ومملكة النرويج إلى جانب تشجيع الاستثمارات في العديد من المجالات.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- آلية تطوير العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة النرويج وجهود الجهات المختصة لتشجيع أصحاب هذه المؤسسات على تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا، على هامش مشاركة السلطنة في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة بنيويورك.

وأشاد وزير التعاون الدولي النرويجي بالتعاون الذي يربط السلطنة ببلاده، معربًا عن أمله في أن يشهد هذا التعاون المزيد من

الازدهار في المستقبل القريب.

يذكر أن الميزان التجاري بين السلطنة ومملكة النرويج حقق نموًا متزايدًا خلال السنوات الماضية.