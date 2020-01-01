مصدر بالسكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

نفى مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إقرار أية زيادة في أسعار تذاكر القطارات بمختلف درجاتها المكيفة والمميزة حتى الآن.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ما ينشر على صفحات السوشيال ميديا بتحريك الأسعار أمر عار تمامًا عن الصحة.

وأوضح المصدر، أن وزير النقل كامل الوزير، أكد خلال وجوده بمحطة قطارات مصر برمسيس، السبت، أن ما تقدمه الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية هو تطوير يليق بالمصريين للحصول على خدمة مميزة تضمن كافة سبل الراحة والأمان.

وكان وزير النقل، أكد في تصريحات سابقة أن زيادة أسعار تذاكر القطارات مرهون فقط بتقديم خدمة لائقة يستحقها المواطن، مضيفًا: "مصاريف تشغيل القطارات 10 مليار جنيه، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى 4 مليارات جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة، وبالتالي لا بديل عن تحريك الأسعار ولكن عقب تقديم خدمة مميزة".