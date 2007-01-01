 الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شينجيانج - بوابة الشروق
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الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شينجيانج

بكين - د ب أ:
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 9:58 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 9:58 ص

شهدت منطقة شينجيانج بغرب الصين، ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع، حيث سجلت 16 إصابة جديدة منتصف ليل الجمعة/السبت، حسب اللجنة الصحية الوطنية.

وذكرت السلطات الصحية بمنطقة شينجيانج، في بيان، أن المنطقة كانت قد شهدت 93 حالة مؤكدة، منها 17 حالة نشطة.

وذكرت السلطات، اليوم السبت، أن 269 شخصا يخضعون حاليا لإشراف طبي، فيما تحاول منطقة شينجيانج الحد من انتشار الفيروس في واحدة من أكثر المناطق التي تخضع للمراقبة في العالم.

وشهدت أورومتشي، عاصمة شينجيانج التي تضم 3.5 مليون شخص، إغلاقا منذ يوم الخميس بعد إصابة شخص في منتصف الأسبوع بالفيروس وعدم ظهور أعراض على 4 أشخاص، ومنذ ذلك الحين ظهرت عدة حالات أخرى.

وتم تعليق وسائل المواصلات بما في ذلك الرحلات الجوية والقطارات في أورومتشي، حسب وسائل إعلام محلية.

وتمكنت الصين إلى حد كبير من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لكنها لا تزال تسجل عددا قليلا من الإصابات، وفق الأرقام الرسمية.

وهناك حاليا 252 حالة نشطة في أنحاء البلاد.


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