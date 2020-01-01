جنايات قنا تعاقب 3 متهمين بالحبس 15 عاما لقتلهم مزارع

عاقبت محكمة جنايات قنا، ٣ متهمين بالسجن المشدد ١٥ عاما لكل منهم، وبراءة ٤ آخرين، لقتلهم مزارع بمركز قنا للخلاف على ملكية قيراطين أرض زراعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت.

تعود أحداث القضية ليوم ١٩ فبراير ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع على إبراهيم سعيد عامل أثناء تواجده فى أرضه الزراعية بنجع النوافله بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وكشفت التحريات أن مرتكبى الحادث كلا من (ضاحى - ٤٣ سنة) عامل، وشقيقه (حافظ - ٥٨ سنة)، و(مصطفى - ٢٣ سنة)، وشقيقه (حسين - ١٩ سنة)، و(أحمد - ١٨ سنة)، و(عبد الوهاب)، حيث انهالوا على المجنى عليه بالشوم والأسلحه البيضاء وقتلوه للخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقضت المحكمة بالسجن المشدد ١٥ عاما على المتهمين الأول والثانى والخامس وبراءة ٤ متهمين.