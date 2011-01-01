محكمة تركية تغرم رئيس المعارضة مبلغ 52 ألف دولار لصالح أردوغان

قررت محكمة تركية، أمس الخميس، تغريم زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو بدفع مبلغ 359 ألف ليرة تركية (52 ألف دولار) إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وأقاربه كتعويض على اتهامه لهم بأنهم حولوا أموالهم سراً إلى شركة خارجية مقرها في جزيرة مان.

وذكر موقع "تي 24" الإخباري، أن المحكمة غرمت كيليتشدار أوغلو بسبب تصريحاته خلال اجتماع له مع الكتلة البرلمانية لحزبه في 21 نوفمبر 2017.

ويستفيد من التعويض الذي أمرت به المحكمة أردوغان وابنيه وابنتيه وشقيقه وعمه.

وأفاد كيليتشدار أوغلو أن أردوغان وعائلته أجروا في عام 2011 تحويلات بلغت قيمتها 18 مليون دولار إلى شركة خارجية مقرها في جزيرة مان، وهي ملاذ ضريبي، مظهرا رموز مصرفية كدليل، ما دفع أردوغان لرفع دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة.

وكانت محكمة استئناف تركية حكمت

برد دعوى الرئيس التركي ضد زعيم المعارضة في بلاده، لكن تعرض القضاة وقتها لضغوط سياسية ومنعوا من حقهم في إجازاتهم ونقلهم لمحاكم أخرى.

وبعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارًا أوليًا من المحكمة بتغريم كيليتشدار أوغلو في نوفمبر 2019، تم النظر في القضية مرة أخرى.