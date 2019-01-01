جامعة سوهاج تعلن مواعيد الامتحانات العملية للكليات

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بمجلس عمداء الكليات، وذلك لتحديد موعد اجراء الاختبارات العملية لطلاب الفرق النهائية للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م.

وأوضح عزيز أنه خلال الاجتماع، تم تحديد موعد بدء الامتحانات العملية بكل كلية ووضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تدريبات وبرامج تدريبية للطلاب قبل بدء الامتحانات العملية تعلنها وتحددها كل كلية على حدا .

ولفت الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مواعيد الامتحانات العملية ستكون كالآتي: بالنسبة لكلية التعليم الصناعي ستبدأ الامتحانات العملية بها في يوم ٩ أغسطس المقبل، وكلية الصيدلية يوم ١٣ من نفس الشهر، وبالنسبة لكلية الهندسة ستتم الامتحانات بها يوم ١٥ أغسطس، مضيفاً أن كلية التربية الرياضية ستبدا يوم ١٦ من نفس الشهر، كما ستبدأ كلية العلوم يوم ٢٣ أغسطس، وبالنسبة لكلية الطب البيطري ستعقد امتحاناتها العملية بالتزامن مع الامتحان النظري.

كما ستبدأ كلية التربية امتحاناتها العملية بمادة الكيمياء يوم ٢٦، ومادة البيولوجي يوم ٢٧، أما باقي الشعب فسوف تكون امتحاناتها بالتزامن مع الامتحانات النظرية، فيما تم تحديد مادة الفيزياء يوم ٣٠ من نفس الشهر .