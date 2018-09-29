 أكثر من 1210 مستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يحاصر المصلى القبلي - بوابة الشروق
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أكثر من 1210 مستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يحاصر المصلى القبلي

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 12:09 م

اقتحم أكثر من 1210 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، من بابي السلسلة والمغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما تزال محاولات الاقتحام مستمرة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المصلى القبلي ما يزال محاصرا، بعد إغلاقه بالسلاسل الحديدية، واحتجاز من بداخله، وقطع أسلاك مكبرات الصوت.

وأشارت إلى أن المستوطنين بهذه الأعداد الكبيرة اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات كبيرة وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، مفيدة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مآذن المسجد الأقصى، وقطعت الأسلاك الموصولة بمكبرات الصوت، وهو أمر مشابه لما قام به الاحتلال خلال عمليات الاعتداء على المسجد الأقصى في شهر رمضان الماضي.

وأضافت أن مجموعات من المستوطنين حاولت اقتحام الأقصى من بابي "حطة" و"الملك فيصل" من حارة السعدية والحي الإسلامي في المدينة، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحمايتهم وإبعادهم عن المكان.

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