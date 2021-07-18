معهد الفلك يكشف موعد صلاة عيد الأضحى

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و32 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأوضح المعهد، في بيان اليوم الأحد، أن سكان مدينة طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و18 دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدي سكانها صلاة العيد في الساعة الخامسة و53 دقيقة.

وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في الساعة الخامسة و35 دقيقة في محافظتي الإسكندرية والفيوم، وفي الساعة الخامسة و25 دقيقة ببورسعيد وحلايب، فيما يحين موعد صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة بالسويس والغردقة.

وأضاف أن سكان مدينة العريش سيؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة الخامسة و19 دقيقة، أما سكان الطور والإسماعيلية فسيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و26 دقيقة، وفي سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون الصلاة في الساعة الخامسة و24 دقيقة.

ولفت إلى أن موعد صلاة العيد في دمنهور الساعة الخامسة و33 دقيقة، وفي طنطا وبنها وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و31 دقيقة، وفي المنصورة الساعة الخامسة و29 دقيقة، والزقازيق في الخامسة و30 دقيقة، وشبين الكوم في الخامسة و32 دقيقة.

وذكر المعهد، في بيانه، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في بني سويف وقنا في الساعة الخامسة و34 دقيقة، وفي المنيا وأسيوط في الخامسة و38 دقيقة، وسوهاج وأسوان في الخامسة و37 دقيقة، وأبوسمبل ومرسى مطروح في الخامسة و45 دقيقة، وفي مدينة الخارجة الساعة الخامسة و47 دقيقة، ونوبيع في الخامسة و20 دقيقة، وفي شلاتين في الخامسة و28 دقيقة.