الدفاع البريطانية: روسيا تستعين بمجموعة فاجنر لتعزيز خطوطها الأمامية في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تستعين بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتعزيز قواتها على الخطوط الأمامية والتخفيف من آثار النقص في عدد الأفراد والخسائر البشرية، مشيرة إلى أن المجموعة تكبدت خسائر من المرجح أن تؤثر على فاعليتها.

وأضافت الوزارة، في موجزها الاستخباري اليومي حول الوضع في أوكرانيا، أنه "من شبه المؤكد أن فاجنر قد لعبت دورًا محوريًا في المعارك الأخيرة، والتي شملت السيطرة على بوباسنا وليشانسك، وقد أدى القتال إلى خسائر في صفوف المجموعة".

وتابعت بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية: "تعكف فاجنر على خفض معايير استقدام عناصرها، وتجند أشخاصًا محكوم عليهم وأفرادًا تم إدراجهم سابقًا على القوائم السوداء، كما يعطى المجندون الجدد تدريبًا محدودًا للغاية".