دراسة: تناول تفاحة يوميا يقلل العرضة للاكتئاب وتناول المقرمشات يزيد فرص الاكتئاب

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كشفت دراسة بريطانية حديثة قدرة الوجبات اليومية علي تغيير الحالة النفسية للإنسان إذ يكفي تناول ٥ قطع من الفاكهة يوميا والتي تعادل تفاحة لتقليل العرضة للإكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فريق بجامعة أستون البريطانية قاموا بعمل استبيان ل٤٢٨ شخص لمقارنة نوع الأطعمة اليومية بين الوجبات وكمياتها وأثرها علي الحالة المزاجية.

وكشفت نتائج الاستبيان أن من يلتزمون بإرشادات الهيئة الصحية البريطانية بتناول ٥ قطع فاكهة يوميا تعادل تفاحة لديهم قدر أعلي من غيرهم من حيث معدلات التركيز بينما ينخفض ميلهم للشعور بالإكتئاب.

وأضافت الدراسة إنه بالمقابل أظهرت النتائج كثرة الشعور بالإكتئاب وإنعدام التركيز لدي متناولي المقرمشات بين الوجبات اليومية دون أن توضح الدراسة كمية المقرمشات التي تساهم في زيادة معدلات الإكتئاب.

ونصحت الدراسة بتناول الفاكهة طازجة دون طهوها رذ يقلل الطهو قيمة العناصر الغذائية من ألياف ومضادات للأكسدة.

وتنصح الهيئة الصحية البريطانية ب٥ قطع من الثمار متفرقة علي اليوم ووجبات رئيسية قوامها من النشويات كالأرز والبطاطس بجانب نحو ٨ أكواب مياه يوميا وكميات من منتجات الألبان وكمية ملح لا تتخطي ٦ جرامات وتناول أطعمة تحتوي البروتين كاللحوم والأسماك والبيض والفول بينما تنصح الهيئة بأن تكون إحدي الأغذية البروتينية مقلية.