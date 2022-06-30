عقب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على فرض رسوم 20 جنيها على دخول الجزء السفلي من مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالقاهرة.

وكتب في تغريدة عبر صفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «من إمتى المشي على النيل بقى بفلوس؟ الناس فرحت بممشي أهل مصر وبعدين يقال لهم الممشي يبدأ بعشرين جنيه».

وتابع: «أرجو من رئيس الحكومة أن يتدخل لإلغاء القرار، ده نيل الشعب المصري ومن حق الناس إنها تتمتع بلحظات من حياتها، تفك عن نفسها وتشوف نيل بلدها لأنها مخنوقة في البيوت، هذا متنفس للناس ولا يصح أن تفرض عليه رسوم مالية».

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، فرض رسوم 20 جنيها على دخول الجزء السفلي من مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالقاهرة.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات لـ«الشروق» أن «ممشى أهل مصر» يتكون من جزئين، علوي وسفلي، وأن الأخير تم فرض رسوم عليه 20 جنيها، بينما الجزء العلوي كما هو مجانا، وزيدت الخدمات فيه؛ لغير القادر على سداد الرسوم.

وأضاف أن الغرض من ذلك تسهيل عملية إدارة المشروع؛ بعد أعمال التخريب التي شهدها الممشى خلال فترة إجازة العيد.