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استقرت أسعار صرف الدولار في مستهل تعاملاته بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، في حين ارتفعت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو والإسترليني.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.81 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار (اليورو) 3 - 13 قرشًا شراءً وبيعًا، في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 18.97 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 18.99 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام (اليورو) 19.98 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع.

كما ارتفعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني 6 - 10 قروش شراءً وبيعًا، في البنوك الحكومية والخاصة.

وفي بنكي "الأهلي ومصر" سجل سعر (الإسترليني) 22.33 جنيه للشراء و22.49 جنيه للبيع جنيه.

وفي البنوك الخاصة، سجل (الجنيه الإسترليني) في البنك التجاري، ليصبح 22.36 جنيه للشراء و22.51 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.30 جنيه للشراء و22.44 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.01 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، و(الدينار الكويتي) ارتفع 6 - 9 قروش شراءً وبيعًا، ليسجل 58.88 جنيه للشراء و61.39 جنيه للبيع.. و(الدرهم الإماراتي) سجل 5.12 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع.