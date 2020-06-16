الصحة العالمية: غانا تؤكد تسجيل أول حالات لحمى ماربورج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن السلطات الصحية في غانا أعلنت عن أول ظهور لمرض فيروس ماربورج في البلاد.

ويأتي ذلك بعدما أكد مختبر تابع للمنظمة النتائج السابقة التي كان قد توصل إليها معهد نوجوتشي للأبحاث الطبية في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الالكتروني مساء يوم الأحد إن المريضين من منطقة أشانتي الجنوبية - متوفيان وليسا بينهما قرابة- وقد ظهرت عليهما أعراض تشمل الإسهال والحمى والغثيان والقيء.

وتعود إحدى الحالتين لرجل 26 عاما نقل إلى المستشفى في 26 يونيو الماضي وتوفي في اليوم التالي.

وكانت الحالة الثانية لرجل 51 عاما نقل إلى المستشفى في 28 يونيو وتوفي في نفس اليوم.

وأشارت المنظمة إلى أن ماربورج هي حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى، وأنها تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا.

وبحسب البيان، هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها اكتشاف المرض في غرب إفريقيا.

وأعلنت غينيا تسجيل حالة في تفشٍ تم الإعلان عنه في 16 سبتمبر 2021، بعد خمسة أسابيع من اكتشاف الحالة الأولى.