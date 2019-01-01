تقرير: زواج بن أفليك وجنيفر لوبيز في لاس فيجاس

أفادت تقارير صحفية بزواج المطربة جنيفر لوبيز والممثل بن أفليك خلال عطلة نهاية الأسبوع في لاس فيجاس.

وبحسب موقعي "تي إم زد" و"انترتينمنت تونايت"، حصل النجمان على تصريح زواج من مقاطعة كلارك، بولاية نيفادا يوم السبت، وهو ما يشير إلى أنهما قد تزوجا رسميا.

ويأتي الزواج بعد ثلاثة أشهر من خطبة لوبيز وبن أفليك للمرة الثانية.

واطلعت صحيفة "لوس انجليس تايمز" على ملخص لتصريح الزواج، والذي أشار إلى أن لوبيز ستغير اسمها قانونيا إلى "جنيفر أفليك". ولم يرد أي ممثل عن لوبيز أو بن أفليك، يوم الأحد، على طلب لتأكيد النبأ.

وقرر النجمان الخطوبة، أول مرة، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنهما انفصلا وذهب كل إلى حال سبيله. وبعد مرور عقدين من الزمان، عاد بن أفليك ليرتبط بلوبيز مجددا، بعد بطولتها لفيلم "ماري مي" (تزوجني).

وكان بن افليك متزوجا في الماضي من الممثلة جينيفر جارنر، أما لوبيز فتزوجت من ثلاثة رجال، المغني مارك أنتوني، والممثل كريس جود، والممثل أوجاني نوا.