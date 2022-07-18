ضبط 7000 قضية في مجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 7 آلاف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.



وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، التي أسفرت عن ضبط 2332 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 4148 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 134 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.