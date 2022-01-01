الإمارات تدين هجوما إرهابيا أودى بحياة مسؤولين حكوميين في الصومال

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة "جوهر" الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون، وإلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحلات المجاورة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الصومال، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.