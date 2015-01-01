رجح الدكتور فخري الفقي، رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بنهاية شهر أغسطس، متوقعًا أن تتراوح قيمة القرض الذي تحصل عليه مصر ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن الصندوق يحدد مطالب مسبقة لمصر قبل منحها القرض، موضحًا أنها تشمل الملف الخاص بدعم المحروقات.

وذكر أن المطالب تشمل التعامل مع ملف قوائم الانتظار لفك الاعتمادات، إضافة إلى إحداث إصلاحات لمؤشرات الاقتصاد الكلي والموازنة، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بتلك الإصلاحات وصممت الموازنة طبقًا لها.

وأكد رئيس خطة النواب، أن صندوق النقد الدولي مطمئن لما يحدث في مصر، متابعًا: «أتوقع أن يعطينا الصندوق بنهاية أغسطس المقبل، تمويلًا للبرنامج المستمر 3 أو 4 سنوات، والحصول عليها شهادة ثقة للاقتصاد المصري».

ونوه إلى أن العالم يشهد موجة تضخم متسارعة بشكل قاسٍ على الدول المتقدمة والناشئة والنامية؛ بسبب المشكلات في سلاسل الإمداد، الأمر الذي يتطلب عرض المزيد من السلع، لمواجهة الزيادة ومعدلات النمو في الطلب العالمي.

ولفت إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا أثرت على إمدادات الطاقة والحبوب عالميًا، في ظل أن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للقمح، ومن الدول الصافي المستوردة للنفط، متابعًا أن البنوك المركزية تنتهج سياسة نقدية متشددة لخفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة في لحظة ما يكسر حدة التضخم في الأشهر المقبلة، متابعًا أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي أدت إلى انكسار حدة التضخم من 15.3% إلى 14.7%.

ووصلت مفاوضات مصر إلى مرحلة متقدمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة، للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد.