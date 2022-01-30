الأوقاف: الأسبوع القرآني يناقش الآيات الكونية في القرآن الكريم في المحافظات

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع القرآني، لبيان بعض أوجه عظمة القرآن الكريم، وبيان فضله وبعض وجوه إعجازه، والحديث عن عظمة وفضائل وبيان بعض أسرار هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، الاثنين 17 يونيو 2023.

وناقشت الفعاليات، قضية "الآيات الكونية في القرآن الكريم"‎‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن القرآن الكريم حافل بالآيات الكونية التي تدل على طلاقة القدرة وكمال الحكمة وبديع الصنعة، فالكون كله شاهد على عظمة الخالق سبحانه ووحدانيته، وإنما ينتفع بآيات الله الكونية أهل العقول الراجحة والبصائر النافذة، فيزداد إيمانهم، ومن آيات الله الكونية السماوات ذات الجمال والكمال.

وقال العلماء، إن المتأمل في خلق الأرض وما فيها من آيات الله يدرك تمام قدرته سبحانه وحكمته حيث جعلها سبحانه قرارا لا تميل ولا تضطرب ومهدها لخلقه، وسلك فيها السبل، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها، وجعلها ذلولا ليمشي الناس في مناكبها ويأكلوا من رزقه سبحانه، يقول تعالى:" وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ".