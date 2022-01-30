وزير الدفاع السعودي: استحواذنا على مسيَّرات تركية لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن استحواذ "الدفاع السعودي "على "مسيَّرات" من تركيا جاء لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية .



وأعلن الوزير السعودي أن توقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع نظيره التركي يشار قولير، "جاء تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري".



وأكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة أنه جرى التوقيع على عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، "تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع السعودية على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".



كانت وكالة الأنباء السعودية (واس) ذكرت أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شهدا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، من بينها "الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير".



كما تم توقيع مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، وأخرى للتعاون في المجال الإعلامي.



واستقبل ولي العهد، مساء أمس الإثنين في جده، الرئيس أردوغان، الذي يجري زيارة للسعودية ضمن جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.



وأفادت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق، بأن من المتوقع أن تجلب جولة أردوغان الخليجية استثمارات لتركيا تتجاوز 50 مليار دولار.