محكمة باكستانية تبدأ محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان بشأن زواجه الثالث

قبلت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، قضية تم رفعها ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان فيما يتعلق بزواجه الثالث لتسلط بذلك الضوء على حياته الشخصية.

وأمرت محكمة في إسلام أباد عمران خان وزوجته بالمثول أمامها في 20 يوليو لنظر الاتهامات لهما باتمام الزواج بما يخالف الشريعة الإسلامية.

وتشير التفاصيل إلى أن خان تزوج بشرى بيبي في فبراير قبل انتهاء عدتها التي تستمر ثلاثة أشهر وفقا للشريعة الإسلامية، والتي يجب أن تقضيها بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج.

وشهد المسئول الذي عقد زواجهما بأنه تم تصحيح الخطأ من خلال مراسم عقد زواج جديد.

وقال عالم الدين البارز المفتي منير الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "الزواج أثناء العدة محرم في الإسلام".

من جانبه قال عمران شفيق، وهو محام من إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية، إن "المحكمة يمكن أن تعلن أن خان شخص غير أمين وهو ما يعني عدم أهليته لخوض الانتخابات".

وعلى الجانب الآخر، قال إنه من المستحيل تقريبا إثبات وقوع جريمة وإثبات اكتمال العلاقة الزوجية قبل انتهاء العدة.