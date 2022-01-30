عرض أوروبي ضخم لشراء إبراهيم عادل من بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على وجود عرض أوروبي ضخم لشراء إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال شوبير في تصريحات إذاعية:" إبراهيم عادل عنده عروض كثيرة جدًا، من الكشافين الذين تواجدوا في بطولة أمم أفريقيا، الولد كان هايل، سعره ممتاز وصغير في السن، وبيراميدز يدرس الأمر".

أضاف شوبير:" قولًا واحدًا إبراهيم عادل غالبًا سيحترف في أوروبا، ولن يستكمل مشواره مع بيراميدز".

أوضح:" إدارة بيراميدز تنظر للموضوع بشكل رائع، أن خروج اللاعب من خلاله، وأنه بدأ في إخراج لاعبين صغار السن للاحتراف في أوروبا".

أشار شوبير:" بيراميدز سيحصل على مقابل مادي جيد جدًا من بيع إبراهيم عادل، لأنهم يمتلكون إدارة تسويق محترفة للغاية، وهم يديرون اللعبة بشكل جيد".

أتم شوبير:" إبراهيم عادل غالبًا في أوروبا، وقريبًا جدًا خلال أسبوع لأن فترة الانتقالات الصيفية بدأت في أوروبا".