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عرض أوروبي ضخم لشراء إبراهيم عادل من بيراميدز

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 1:21 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على وجود عرض أوروبي ضخم لشراء إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال شوبير في تصريحات إذاعية:" إبراهيم عادل عنده عروض كثيرة جدًا، من الكشافين الذين تواجدوا في بطولة أمم أفريقيا، الولد كان هايل، سعره ممتاز وصغير في السن، وبيراميدز يدرس الأمر".

أضاف شوبير:" قولًا واحدًا إبراهيم عادل غالبًا سيحترف في أوروبا، ولن يستكمل مشواره مع بيراميدز".

أوضح:" إدارة بيراميدز تنظر  للموضوع بشكل رائع، أن خروج اللاعب من خلاله، وأنه بدأ في إخراج لاعبين صغار السن للاحتراف في أوروبا".

أشار شوبير:" بيراميدز سيحصل على مقابل مادي جيد جدًا من بيع إبراهيم عادل، لأنهم يمتلكون إدارة تسويق محترفة للغاية، وهم يديرون اللعبة بشكل جيد".

أتم شوبير:" إبراهيم عادل غالبًا في أوروبا، وقريبًا جدًا خلال أسبوع لأن فترة الانتقالات الصيفية بدأت في أوروبا".


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