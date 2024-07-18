دافع الإعلامي عمرو أديب، عن الفنان أحمد حلمي، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب تقديمه لشخصية نصاب في فيلم «النونو».

وقال في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إن اللجان الإلكترونية صاحبة المسئولية في الهجوم على حلمي، وتربط الأمر بسمعة مصر وأن تقديم الدور بمثابة إهانة للشعب المصري.

وأضاف: «أنا عاوزة أسأل سؤال هو مش أحمد حلمي ده ابنكم وأخوكم وصاحبكم، أحمد حلمي موجود من زمان وعمل مليون فيلم، فجأة تقرر إنه باع بلده ودينه وحياته عشان شوية فلوس ورزمة ريالات، إيه الكلام ده؟!».

وأكمل: «لما عمل فيلم عسل أسود ولقى البلد منيلة بستين نيلة وقتها كان أحمد حلمي برضه.. في ناس عاوزة تبوظ الدنيا وعاوزاها مولعة وتعبانة وبتعرج مهما الدنيا بقت لطيفة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «دور النصاب في الفن والسينما المصرية موجود منذ فترة طويلة»، منوهًا أن فيلم «النونو» يقدم كذلك شخصية نصاب سعودي.

واستطرد: «لن أذيع سرا جوا الفيلم هيكون في نصاب سعودي، كل الشعوب اللي في الدنيا عندها نصابين وكل الجنسيات فيها الكويس والوحش، والنائب العام المصري يحقق مع 16 شركة نصبت على مصريين، ليه طالع تهاجم قبل ما تشوف الفيلم وتعرف الحكاية والرواية؟!».

وتابع: «ما ولاد رزق الجزئين الأول والثاني كانوا نصابين وحرامية، إشمعنى دلوقتي النصاب ده دونا عن كل النصابين والبشر هو ده اللي هيبوظ لدنيا ويسيء لسمعة مصر.. الفن مش دوره بس يوري الإنسان الكويس العظيم الطيب، لكن دوره يبين المشاكل والمصايب، والناس تاخد دروس وتتعلم منهم».

واختتم مقطع الفيديو بالقول: «أرجوكم اهدوا واحكموا على العمل بعد ما تشوفوه، وشوفوا الراجل ده باع دينه وبلده بشوية ريالات وذهب ولا لا.. اهدوا كده وشوية ثقة في الناس والبشر وحياتنا وجيراننا، كفاية بقا خلتوها خل، ارحمونا شوية».