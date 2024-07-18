وزيرة التنمية الألمانية: بدون البرازيل لا يمكن للعالم أن ينجح في حماية المناخ

خلال رحلتها إلى البرازيل، تسعى وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه إلى التركيز على حماية غابات الأمازون المطيرة.

وقبل مغادرتها من ألمانيا، قالت شولتسه اليوم الخميس: "بدون البرازيل، لا يمكن للعالم أن ينجح في حماية المناخ."

وستلتقي شولتسه في منطقة الأمازون اعتبارا من غد الجمعة وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا ووزيرة التنمية النرويجية آنه تفينيريم. واعتبارًا من يوم الاثنين، ستشارك الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في اجتماع وزراء التنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو. وقالت شولتسه:" يجب تنظيم حماية الغابات المطيرة بحيث يكون تصبح استفادة الناس من بقاء الغابات أكبر من استفادتهم من إزالتها".

وتعتبر غابات الأمازون المطيرة خزانات لثاني أكسيد الكربون وتلعب دورًا مهما في المكافحة الدولية لتغير المناخ. ويعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إعطاء الأولوية لحماية البيئة والمناخ. وبوصفها ثاني أكبر مساهم مالي بعد النرويج، تشارك ألمانيا في صندوق لحماية الغابات المطيرة حيث أسهمت جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى الآن بحوالي 90 مليون يورو في الصندوق عن طريق بنك التنمية الألماني "كيه إف دبليو".

وخلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين، سيكون الموضوع الأساسي هو المشاركة العالمية في مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة. وقالت الوزيرة الألمانية إن "التوازن الاجتماعي هو مفتاح النجاح. لهذا السبب من المهم أن تضع البرازيل، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، مكافحة الانعدام الكبير للمساواة ، ضمن الأولويات".