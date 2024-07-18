جالانت: إصدار أول 1000 أمر استدعاء للحريديم يوم الأحد

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت أنه اعتبارا من يوم الأحد، سيتم إصدار أول 1000 أمر تجنيد لليهود المتشددين (الحريديم ) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما.

وقال جالانت أنه سيتم إرسال الطلبات على ثلاث دفعات في الأسابيع المقبلة، مع خروج الدفعة الأولى يوم الأحدن مع أول 1000 طلب، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأضاف جالانت أيضًا أن خطة الاستدعاء لدورتي التجنيد المقبلتين سيتم تحديدها وفقًا لاستجابة الجمهور الحريدي في دورة التجنيد القادمة.

ووافق وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، على توصية الجيش بإصدار أوامر أولية لتجنيد اليهود المتدينين ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وبناءً على ذلك، ستبدأ يوم الأحد، الجولة الأولى من حوالي 1000 أمر أولي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا. ومن المتوقع إصدار اوامر تجنيد إضافية في الأسابيع المقبلة.

ويستهدف التجنيد المعني للعام المقبل 4800 يهودي متدين، وهذا أيضًا في إطار التشريع المتوقع في الكنيست.