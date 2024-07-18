الأمم المتحدة: قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن "الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين".

وأضاف أن "إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقابلة للاستمرار، يجب أن تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يؤكد الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية.