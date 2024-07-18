والدة مبابي: نجلي لم يكذب على الخليفي

نفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، أن يكون نجلها قد كذب على ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بشأن انتقاله لريال مدريد.

قالت فايزة العماري في تصريحات عبر صحيفة «لوباريزيان»:" عندما تولد في باريس فمن الرائع أن تلعب على ستاد حديقة الأمراء".

أضافت:" مبابي لم يكذب أبدا، بل كان يبلغ ناصر الخليفي من حين لآخر أنه سينتقل إلى ريال مدريد يوما ما، وبالطبع عندما تحقق ذلك كان الموقف صعبا".

أتمت فايزة العماري:" لكن باستثناء ريال مدريد لما رحل مبابي عن باريس سان جيرمان".

انتقل كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية بعقد مدته 5 مواسم وذلك بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي.