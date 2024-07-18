محمد إيهاب بعد أنباء سحب ميداليته الفضية بأولمبياد 2016: لا أخون بلدي

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خرج محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال المعتزل، للرد على اتهامه بإيجابية عينة المنشطات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

الرباع المصري محمد إيهاب كان قد نجح في التتويج ببرونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو، قبل أن تقرر المحكمة الرياضية منحه الفضية بسبب العقوبة الصادرة ضد الكازاخى نجاة رحيموف المتوج بالميدالية الذهبية.

وكتب محمد إيهاب من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي رسالة للجماهير المصرية ردا على الاتهامات.. (نشر خبر على صفحة المحكمة الرياضية الدولية يقول إن العينه الخاصه بي في منافسات اولمبياد الريو بها مادة منشطة".

أضاف: "تلك المادة المعروفة باسم دينابول، معروفة للجميع بأنها متفجرات، مادة تظل في الجسم لمدة 6 شهور هرمون صريح".

أكمل:"انا منذ عام 2014 وحتي 2022 داخل برنامج فحص المنشطات بأنواعه تدريبات ومباريات، ولعبت بطولات حققت خلالها أرقامًا أعلى وجميع اوراق التحاليل ومواعيدها محتفظ بها، فقريبًا التحقيقات ستظهر الحقيقة".

تابع: وانا لا أتهم أحدًا بباطل ومثلي كباقي الفريق، جميع فيتاميناتي الغذائيه مسجلة بتقارير خصوصًا عام الاولمبياد".

واصل: "أنا لا أخون بلدي أو الأمانه التي لطالما حملت اسمها فخرًا واعتزازًا حتى يوم اعتزالي بمسيرتي الرياضيه".

أتم: "اختبار جديد من الله، اللهم ثبتنا علي قول الحق، وأنصرنا علي من افتري علينا فإنك القادر لا يعجزك شيء، لله الامر من قبل ومن بعد".