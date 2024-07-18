المركزي الأوروبي يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير

من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو، حيث يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الإبقاء على النسبة الحالية دون تغيير، عند 25ر4%.

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع، الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي الأوروبي، 75ر3% في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وأنهى البنك المركزي الأوروبي، في يوليو 2022، سياسته التي استمرت لسنوات بوضع أسعار فائدة صفرية وسلبية للسيطرة على التضخم، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية بعدما خرجت الاقتصادات الأوروبية من جائحة كورونا.

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 10 مرات على التوالي قبل أن يتوقف عن ذلك.

وفي يونيو، وسط إشارات مشجعة بشأن التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأجمع خبراء الاقتصاد على أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس على أن يخفضها في قراره التالي في سبتمبر المقبل.

وبلغ معدل التضخم السنوي 5ر2 % في يونيو الماضي، مقارنة بتراجع 6ر2 % في مايو الماضي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على استقرار الأسعار عند نحو 2 %.