النيابة في محاكمة سفاح التجمع: المتهم قتل النساء من أجل شهوة جنسية شاذة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات مارس معهن علاقات غير مشروعة في منطقة التجمع وتخلص من جثثهن في مناطق مختلفة.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم قتل النساء من أجل شهوة جنسية شاذة، فكان ينساق وراء الشهوات وتعاطي المواد المخدرة.

وتابع ممثل النيابة أن المتهم لم ينظر إلى زوجته أو نجله، بل كان يعاشر الجثث الضحايا بعد قتلهن ليشبع شهوته الشاذة، وأخذ يمشي على أرض مُلطخة بالدماء.

وشهدت الجلسة الماضية تنحى المحامون الموكلون للدفاع عن سفاح التجمع بعد فض الأحراز داخل غرفة المداولة ومشاهدة الفيديوهات والمكالمات التي جمعت المتهم مع الضحايا، وما ظهر بها من بشاعة الجريمة، حيث بلغت حوالي 300 مقطع فيديو، لتقرر المحكمة تأجيل محاكمة المتهم لجلسة اليوم، لتوكيل محامي بناء على طلب المتهم، ولسماع مرافعة النيابة العامة.

وفضت المحكمة في الجلسة الماضية الأحراز بسرية داخل غرفة المداولة، وتضمنت فيديوهات التقطها المتهم لنفسه أثناء معاشرة ضحاياه ثم قتلهن، والمكالمات المسجلة بالإضافة إلى عقاقير مخدرة.

- إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة المتهم كريم سليم، في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، المعروفة إعلاميا بسفاح التجمع، إلى المحاكمة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع قتل 3 سيدات المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يقوم باستدراج الضحايا لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.



