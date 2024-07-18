تقارير تكشف عن مقترحات ملاعب إسبانيا للمونديال

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن الملاعب المُقترحة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

ومن المقرر أن تستضيف دول إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، فيما ستلعب أول ثلاث مباريات في كل من الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن سيتم تقديم مقترحات الملاعب الأحد عشر التي ستكون جزءا من المقرات التي ستستضيف كأس العالم 2030، قبل أن ينظر الاتحاد الدولي في الموضوع لأخذ القرار بذلك

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه تم تجاهل الفكرة السابقة للحكومة والمتمثلة في تقديم ثلاثة عشر ملعبًا.

وأتمت صحيفة ماركا أن نتائج اجتماع أكادير الذي عقد قبل أيام، هي اختيار ملعب سانتياجو برنابيو مكانا لنهائي كأس العالم، وفي النهاية سيكون هناك ملعبان في مدريد، اثنان في برشلونة، إضافة إلى بلباو، سان سيباستيان، لاكورونيا، سَرقُسطة، إشبيلية، ملقة وجران كناريا.