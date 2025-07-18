تركيا وعشر دول عربية يؤكدون على دعم أمن سوريا وسيادتها ويدينون الإعتداءات الإسرائيلية

أجرى وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا والعراق وسلطنة عُمان وقطر والكويت ولبنان، على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان ، محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الوزراء في بيان مشترك على دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها.

ورحب الوزراء بالاتفاق الذي أنجز لانهاء الأزمة في محافظة السويداء، والتأكيد على ضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون.

كما رحبوا بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في محافظة السويداء وفي جميع الأرض السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

وفي الوقت ذاته أدان الاجتماع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية ورفضها باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة سوريا.

ودعا المسؤولون المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء، كما دعوا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية على سوريا والتدخل في شؤونها، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.