اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد ٢٠٠٥

أكد مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يبدأ من قائمة الفريق الثاني من مواليد ٢٠٠٥ التي تمثل مرحلة المنتخب الوطني للشباب الحالي تحت ٢٠ سنة ، وهي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد بهدف الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين.

أضاف عزّام أن عدداً من الأندية قامت بالفعل بتسجيل عدد من اللاعبين الأجانب فى هذه المرحلة العمرية.

تأتي هذه الخطوة الإيضاحية من جانب اتحاد الكرة بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي تحت السن بسبب إلغاء بطولة 2006 من مسابقات الناشئين