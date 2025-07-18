 اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد ٢٠٠٥ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد ٢٠٠٥

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 12:53 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 12:54 م

أكد مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يبدأ من قائمة الفريق الثاني من مواليد ٢٠٠٥ التي تمثل مرحلة المنتخب الوطني للشباب الحالي تحت ٢٠ سنة ، وهي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد بهدف الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين.

أضاف عزّام أن عدداً من الأندية قامت بالفعل بتسجيل عدد من اللاعبين الأجانب فى هذه المرحلة العمرية.

تأتي هذه الخطوة الإيضاحية من جانب اتحاد الكرة بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي تحت السن بسبب إلغاء بطولة 2006 من مسابقات الناشئين


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