مدير أوقاف البحيرة يتفقد مقر اختبارات الموسم الثاني من دولة التلاوة

أجرى الدكتور عبد الصبور الأنصاري مدير مديرية أوقاف البحيرة، اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد رجب خليفة مدير عام الدعوة، جولة تفقدية بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق اختبارات الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة».

وأكد مدير المديرية، في بيان صحفي اليوم، خلال الجولة، ضرورة توفير جميع سبل الراحة للمتقدمين، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات في إطار من الانضباط والشفافية، بما يليق بمكانة حفظة كتاب الله، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

ومن المقرر أن تُعقد الاختبارات خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، وفقًا للمواعيد المعلنة لكل مرشح.

ودعت مديرية أوقاف البحيرة، جميع المتقدمين إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، وإحضار بطاقة الرقم القومي، والتواجد قبل موعد الاختبار بوقت كافٍ، مع الالتزام بكل التعليمات المنظمة لسير الاختبارات.