دافع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مُجددًا عن قرار رفع الإيقاف عن فولارين بالوجون، لاعب منتخب بلاده، قبل مواجهة بلجيكا، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد قامت برفع الإيقاف عن فولارين بالوجون، لاعب أمريكا، قبل مواجهة بلجيكا، في واقعة أثارت الكثير من الجدل ببطولة كأس العالم 2026.

وقال دونالد ترامب في تصريحات نقلتها صحيفة ذا وول ستريتس البريطانية: "هذه البطولة كان لا مثيل لها، مليئة بالمنافسة واللحظات التي لا تنسى، وربما الأكثر تعلقا في الذاكرة عندما أعطوا ذلك الرجل (يقصد بالوجون) بطاقة حمراء".

وأضاف: "حينها وجدت نفسي مضطرًا للاتصال بإنفانتينو، رئيس فيفا، لأقدم له مجرد توصية، وقلت له اترك هذا الفتى في الملعب، لا لم أقل ذلك في الحقيقة، بل قلت أود أن أتقدم بشكوى، ولم يكن لدي فكرة عما سيحدث".

وتابع: "كما تعلمون، النتيجة التي وصلنا لها الآن أفضل بكثير، لأنه لا يوجد جدل الآن، بلجيكا فازت بالمباراة وكان فريقنا يضم جميع لاعبيه".

ووجه حديثه لجياني إنفانتينو قائلًا: "لقد اتخذت قرارًا رائعًا إذا فكرت في الأمر، وأنا أعرف أنك لن تنال الثناء المطلوب ولن ينصفوك أبدًا".

وأتم دونالد ترامب تصريحاته قائلًا: "لكن تخيل لو أنه لم يسمح لهذا اللاعب باللعب وخسرت الفريق المباراة، كانوا سيقولون، كنا سنفوز بالمباراة لو لدينا أفضل لاعبينا".