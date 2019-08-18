النني لناشئي اليد بعد التتويج بكأس العالم: أبطال من ذهب

هنأ محمد النني، نجم المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2000، بعد التتويج بكأس العالم المقامة في مقدونيا، على حساب ألمانيا في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 32-28.

وغرد النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"ألف مبروك لرجال كره اليد، فعلا أبطال من ذهب، كلنا فخورين بكم يا أبطال، وإن شاء الله مزيد من الانتصارات ودائما رافعين اسم مصر، ألف مبروك".

وتوج بذلك المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2000 بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، لتحقق بذلك سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ومثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.