الاحتلال الإسرائيلي يعيد اعتقال مقدسي فور الإفراج عنه

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، اعتقال مواطن مقدسي فور الإفراج عنه من سجونها.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في القدس أمجد أبو عصب، إن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي صبيح أبو صبيح (21 عاما) لحظة تحرره من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي، وذلك بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 13 شهرا.

في سياق آخر، تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي إهمال الحالة الصحية للأسيرين المريضين أحمد ابو سلامة القابع في سجن "النقب"، وفراس الحتاوي القابع في سجن "عسقلان".

وحذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في بيان لها اليوم - من هذه الممارسات التي تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية، مطالبة بسرعة تحويلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وقالت الهيئة إن الأسير الحتاوي المعتقل منذ 18/2/2002، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد 9 مرات إضافة إلى 50 عاما يعاني من عدة مشاكل صحية، منها: خلل في عمل الغدد والقلب ونقص فيتامين "B 12"، ومشاكل بالعينين، وسخونة ووجع دائم بالرأس، وكذلك معاناته من الجيوب الانفية وضيق بالتنفس، كما يعاني من مشاكل صحية بالمسالك البولية منذ عدة أعوام ويعاني من الديسك في الرقبة والظهر.

يذكر أن الأسير الحتاوي أب لأربعة أبناء، وهم محرومون من زيارته بعد سحب الهوية المقدسية المؤقتة منهم، كذلك يعتقل الاحتلال شقيقيه محمد والمحكوم عليه بالسجن 8 سنوات، وسامر والمحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

كما أوضحت الهيئة، أن الأسير أحمد أبو سلامة (34 عاما) من قلقيلية والمعتقل منذ عام 2003، يعاني من إصابة باليد اليمنى من يوم الاعتقال أدت إلى إصابته بشلل بكف اليد ولا يتلقى أي علاج بهذا الخصوص، وتواصل إدارة السجن إهمال حالته الصحية.