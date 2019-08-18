«تموين المنيا» تكتشف عجز 112 طن أقماح مستوردة بشونة بني مزار

حررت إدارة الرقابة التموينية والتجارية بالمنيا، اليوم الأحد، محضرًا ضد مدير الصومعة المركزية بمركز بني مزار وأمين العهدة، بعد اكتشاف عجز في الأقماح المستوردة تجاوز الـ112 طنًا.

وكانت لجنة من مديرية تموين المنيا بإشراف الدكتور محمود يوسف، وكيل الوزارة، قد توجهت إلى الصومعة المركزية بمدينة بني مزار لفحص وتحديد الكميات الصادرة والواردة، وتبين وجود عجز في كميات الأقماح المستوردة بلغ 112 طنًا، و727 كيلو، وتبين أن أخر كمية خرجت من الصومعة تم تسليمها لمطاحن مصر الوسطى بمحافظة بني سويف بواقع 121 طنًا و480 كيلو.

وقال مسؤول بالتموين، إن أعمال الفحص والتفتيش التي جرت بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة تموين بني مزار، أسفرت عن معاينة 3 خلايا صوامع داخل الموقع بمركز بني مزار، وبعد نهاية الجرد الدفتري، تم فحص السواقي والسيور وصندوق البرج، وتبين أن جميعها خالية من الأقماح، ويوجد عجز 112 طن أقماح مستوردة، ، وتم التحفظ على الدفاتر، وتحرر محضر برقم 22444 جنح مركز بني مزار، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.