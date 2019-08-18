 انطلاق اجتماع بين قوى الحرية والتغيير لاختيار العضو الـ 11 في المجلس السيادي - بوابة الشروق
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انطلاق اجتماع بين قوى الحرية والتغيير لاختيار العضو الـ 11 في المجلس السيادي

اجتماع قوى الحرية والتغيير السودانية
اجتماع قوى الحرية والتغيير السودانية
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:41 م

انطلق مساء اليوم الأحد، اجتماع بين قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، والمجلس العسكري السوداني، في القصر الجمهوري، من أجل الاتفاق على تسمية العضو الـ 11 في المجلس السيادي، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".
واتفق الطرفان في وقت سابق على أن يتشكل المجلس السيادي من 5 أعضاء مدنيين و5 عسكريين، إلى جانب عضو يختار بالتوافق بينهما.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي، اليوم الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.

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