ملك ماليزيا يعتزم زيارة سنغافورة في أول زيارة دولة خارجية يقوم بها

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قالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان، إن ملك ماليزيا إبراهيم اسكندر سيقوم غدا بزيارة لسنغافورة تستمر يومين في أول زيارة دولة خارجية يقوم بها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس ثارمان شانموجاراتنام و"تعكس وضع العلاقات الثنائية الممتاز بين سنغافورة وماليزيا والالتزام المتبادل بتوسيع تلك العلاقات."

وقالت وزارة الخارجية الماليزية إن الوفد المرافق للملك، سيشمل وزير النقل الماليزي ومسؤولين كبار.

وأضافت الخارجية، وفقا لوكالة بلومبرج، أن الملك إبراهيم من المقرر أن يلتقي أيضا برئيس الوزراء لي هسين لونج ونائب رئيس الوزراء لورانس وونج خلال الزيارة.

يُذكر أن الملك إبراهيم تولى العرش في وقت سابق من هذا العام.