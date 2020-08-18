جامعة بني سويف: البعثات الخارجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي

قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، إن البعثات الخارجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي بصفة عامة ورفع كفاءة البحث العلمي داخل الجامعة، بالإضافة إلى صقل قدرات أعضاء هيئة التدريس ودعم عملية التبادل الثقافي والحضاري بين مصر وغيرها من الدول.

وأضاف رئيس الجامعة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم إعلان نتيجة بعثات العام الثالث 2019-2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022، في إطار مواكبة توجهات واحتياجات الدولة وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار حسن إلى أن الإعلان الثالث شهد تقدما ملحوظا،حيث تمت الموافقة على ترشيح سبعة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة وتخصصاتها ما بين بعثات خارجية وإشراف مشترك ومهمات علمية إلى كندا ،واستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، ذكر بيان صادر عن جامعة بني سويف أن مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة قام بتدريب 2491 شخصا في 55 دورة مختلفة تم عقدها داخل المركز خلال عام منذ يوليو 2019 وحتى يونيو الماضي.

قال رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن -خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية- إن الدورات تنوعت ما بين مهارات الاتصال، النزاهة والشفافية، والإدارة الجامعية، والتخطيط الاستراتيجي، واستخدام التكنولوجيا، والنشر الدولي.