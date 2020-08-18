قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الشعبة ليس لها علاقة بتخفيض وزن رغيف العيش، مضيفًا أن آخر تكلفة معمول بها خلال الفترة الماضية كانت منذ 1 أغسطس 2018.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسعار ارتفعت في كل شيء خلال الثلاث سنوات الماضية، لذا طلبت الشعبة من وزارة التموين تعديل التكلفة، متابعًا: «التكلفة التي منحتها لنا الوزارة حاليًا نصف ما طلبناه، وقبلنا ذلك».

وأشار إلى أن التكلفة الجديدة لرغيف الخبز كلفت الدولة مليار جنيه، مضيفًا أن الوزن المطالب به الشعبة لرغيف الخبز 90 جرامًا موحدة بالنسبة لجميع أنواع الخبز.

وعندما قال له الإعلامي أحمد موسى: «الناس عندنا في الصعيد مش بياكلوا رز بياكلوا عيش»، رد رئيس شعبة المخابز: «لسنا مختلفين على هذا، لكن في ظل المناخ الذي نعيش فيه تدفع الدولة مليار جنيه لتوفير رغيف الخبز، والجرامات التي ستنقص من الرغيف توفر جزء من الكل».

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، قرارًا بشأن تثبيت سعر رغيف العيش للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا.