قال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، إن بيروت بحاجة فورية لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب، مضيفًا: «نحتاج أكثر من أربعة ملايين دولار دعمًا فوريًا للبنان».

وأشار في تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الاثنين، إلى أن الأولوية ستكون لإعادة تأهيل المدارس المدمرة والمتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت أوائل الشهر الجاري.

وقال إن انفجار مرفأ بيروت ألحق أضرارًا بأكثر من 100 ألف طفل، لافتًا إلى أن المنظمة حريصة على دعم الشعب اللبناني وخاصة الأطفال لتجاوز هذه المحنة.

ووقع الانفجار الكارثى في 4 أغسطس الجاري في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن نحو من 180 قتيلا و6 آلاف جريحا، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.