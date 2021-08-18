مقاتلات عراقية تستهدف أوكار داعش في جبال حمرين

نفذت طائرات F-16 العراقية، اليوم الأربعاء، ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح الدين، لاستهداف أوكار تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول - في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة واستطلاع ميداني مكثف، نفذت طائرات F-16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح الدين استهدفت خلالها وكرين لعصابات ‫داعش‬".