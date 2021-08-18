استدعى فريق كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف مجموعة من الذكريات الجميلة خلال الحفل الذي أقيم على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

حيث قدم باقة من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية برؤية مؤسس وقائد الفريق الذي أعاد صياغتها لينتج حالة فنية نالت استحسان وإعجاب الجمهور كان منها «عاشق الروح، البنت الشلبية، شغلونى، ليلة حب، بانوما من أعمال بليغ حمدي، أنا لك على طول، كنت فين، سهر الليالى، إلى جانب عدد من المؤلفات الأجنبية منها فانكى روك، رقصة لموتسارت، سواي وغيرها.

ووسط تفاعل الحضور تألق المطرب الشاب أحمد جمال بمجموعة من أعماله الخاصة التي لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية وخلقت أجواء مبهجة، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية كان منها اضحكي، پالا نعيش، من غير مجاملة، كل سنة وإنت طيب، نسم علينا الهوى، بحبك، ع اللي جری، وقت مش مناسب، احنا مش بتوع حداد، محتاج سنة، عز الحبايب، النهاية، تحيا مصر، وإنتي عاجباني.