الصدر يدعو إلى رفع مستوى التأهب الأمني والحذر لمواجهة الأحداث في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر اليوم الاثنين، القوات الأمنية العراقية الرسمية بكل صنوفها إلى رفع مستوى التأهب وعدم التراخي وأخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رد فعل مشبوه على خلفية التداعيات الأمنية في سوريا.

وقال الصدر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أدعو إلى "عدم التفاعل مع الفتنة الطائفية التي تزيد من حدة التوتر الداخلي والخارجي وعلى السلطة السورية تسليم العراقيين بعد فتح السجون وإطلاق سراح شذاذ الآفاق ومطالبة الحكومة الأردنية بتسليم عناصر البعث وقياداتهم نساء ورجالا فهناك خطط لتعاون البعث مع شذاذ الآفاق".

وحث القيادي الشيعي "القيادات العسكرية والأمنية إلى الإطلاع على الحدود والمنافذ وعدم التقصير بذلك والتدقيق والتحقيق بتواجد الأخوة السوريين بالأراضي العراقية".

كما طالب الحكومة العراقية والحكومات المحلية الحدودية مع سوريا بتحمل المسئولية إزاء أي خرق حدودي كإدخال السلاح أو إخراجه أو دخول العناصر الإرهابية أو خروجها.

وكان رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري قد صرح اليوم، بأن "جميع الحدود العراقية آمنه وحدودنا مع سوريا هي الأكثر تأمينا وتحصينا" .

كما صرح قائد عمليات الأنبار بالحشد الشعبي بأن "الحدود العراقية–السورية مؤمّنة بالكامل والتنسيق الأمني في أعلى مستوياته".

وعملت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية على تأمين الشريط الحدوي مع سوريا البالغ طوله أكثر من 600 كيلو مترا من خلال حفر خندق طويل وإقامة جدار خرساني ونشر أسلاك شائكة ونصب نحو 1000 كاميرا حرارية ليزرية وإقامة مئات الأبراج للمراقبة لزيادة التحصينات.

كما عملت على تسيير طائرات مسيرة للتحليق على طول الشريط الحدودي لدعم رصد أية تحركات في الجانب السوري ونشر خطوط دفاعية تضم قوات حرس الحدود والجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي فضلا عن قوات احتياط في حالة الجاهزية للتدخل في حال حصول أي خرق حدودي.