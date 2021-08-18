العثور على مخزن مياه معدنية مجهولة المصدر بشرم الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ، لإحكام الرقابة على الأسواق، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4910 قارورة مياه معدنية داخل أحد المخازن، تزن كل قارورة من 7 إلى 11 لترًا، بإجمالي 49600 لتر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات مستمرة بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المنظومة التموينية، داخل الأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز والمخابز؛ لمنع الغش والتدليس ولطبيعة.

وأضاف عبد القادر أن الحملة تمت تحت إشراف ورئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، بالاشتراك مع عبد الراضي رئيس جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء، وماجد عطية من الجهاز ومباحث التموين، وحضور أحمد محمود، وخالد الجوهري، ومحمود محمد سليمان، مفتشي الرقابة بالمديرية.