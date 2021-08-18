استقالة وزير خارجية بيرو بسبب تصريحات عن علاقة «سي آي إيه» بجماعة متمردة

استقال وزير خارجية بيرو هيكتور بيجار بعد أن قال في وقت سابق من هذا العام إن حركة "الدرب الساطع" المتمردة في البلاد تأسست بمساعدة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وذكرت وكالة أنباء أجينسيا أندينا ، الثلاثاء ، أن الرئيس بيدرو كاستيلو قبل استقالة بيجار.

وقوبلت تصريحات بيجار في فبراير برفض على نطاق واسع وأدت إلى دعوات له بترك منصبه.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين متمردي الدرب الساطع اليساريين وقوات الأمن، أودى بحياة ما يقرب من 70 ألف شخص في بيرو خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2000 .