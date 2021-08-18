رئيس مدينة الأقصر يبحث الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد

بحث رئيس مدينة الأقصر طارق لطفي، الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، وقام في هذا الإطار بعقد اجتماع موسع مع ممثلي ومسؤولي النقل البطيء للتأكيد على التزام سائقي الحنطور من أجل المساهمة في تهيئة وإنجاح الموسم السياحي الجديد.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور سكرتير مجلس مدينة الأقصر أشرف مصطفى الحجاجي، وإدارة المتابعة الميدانية بمجلس المدينة، مناقشة مشكلة سائقي عربات الحنطور داخل نطاق المدينة والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى استعداد جميع الأجهزة للموسم السياحي والعمل على توفير كافة متطلبات السياح بسهولة، مؤكدا ضرورة الالتزام بتحديد أماكن انتظار عربات الحنطور منعا للعشوائية والحفاظ على نظافة المدينة، وتوفير كافة الأجواء المناسبة استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية خلال الموسم السياحي بكامل الجاهزية.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء بفتح باب التراخيص المنتهية لعربات الحنطور على أن يتم مصادرة أي عربة حنطور غير مرخصة بعد ذلك أو يقودها القاصرين أو حديثي السن ، للحد من مخالفات سائقي "الحنطور"، والحفاظ على المظهر الحضاري أمام السائحين الأجانب وزائري المحافظة السياحية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الجديد